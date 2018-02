La Justícia britànica manté l'ordre d'arrest contra Julian Assange

La Justícia britànica ha rebutjat un recurs presentat pel fundador de Wikileaks, Julian Assange, per impugnar l'ordre d'arrest que hi ha contra ell des del 2012, de manera que encara s'arrisca a ser detingut si abandona l'ambaixada de l'Equador a Londres. Assange porta reclòs més de cinc anys en la legació diplomàtica equatoriana, en la qual va entrar per esquivar una extradició a Suècia, on estava sent investigat per presumptes delictes sexuals. El fundador de Wikileaks va argumentar que no existien garanties que després no fos extradit als Estats Units i jutjat per la filtració de desenes de milers de documents secrets.

Malgrat que el cas suec ha quedat arxivat, les autoritats britàniques han seguit argumentant que Assange va violar el 2012 les condicions de la llibertat provisional dictada al Regne Unit i, per tant, l'ordre d'arrest contra ell segueix en vigor.

En un intent de canviar la situació, Assange ha recorregut a la Justícia britànica per intentar eliminar aquesta ordre. Els seus advocats han argumentat davant el Tribunal de Westminster que aquesta mesura «havia perdut el seu objectiu», però la jutge Emma Arbuthnot no ho ha entès així.

En la seva resolució, Arbuthnot va explicar que no està «realment convençuda» que s'hagi de retirar l'ordre d'arrest i va instar Assange a explicar per què no es va entregar en el seu moment a les autoritats. El delicte en el qual va poder incórrer fa cinc anys comporta una pena de presó de fins a un any.