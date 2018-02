Macron reafirma a Còrsega la «unitat indissoluble de la República»

Emmanuel Macron va començar la seva visita oficial de dos dies a Còrsega amb un discurs solemne en el qual va reafirmar la «unitat indissoluble de la República, la continuïtat de l'Estat i la unitat de la Nació». El president francès va iniciar el seu viatge oficial a Còrsega a última hora del matí d'ahir, coincidint amb el vintè aniversari de la mort del prefecte Claude Érignac, assassinat el 6 de febrer de 1998, a Ajaccio. El primer acte del viatge va ser inaugurar una placa de record, al peu d'una olivera, en el qual estan gravades aquestes paraules del difunt, escollides per la seva vídua i els seus dos fills: «La primera solidaritat és la solidaritat nacional, encarnada per l'Estat».

El president francès va decidir que el seu viatge comencés amb un homenatge al prefecte assassinat fa vint anys. Macron va convidar la vídua, Dominique Érignac, a pronunciar el seu discurs personal, íntim i polític. Precedida per La Marsellesa, cantada per un cor militar, Dominique Érignac va començar d'aquesta manera, greu, emocionada i digna: «He decidit tornar a aquest lloc maleït, convidada pel president de la República. No ha estat fàcil. Fa exactament vint anys, un comando terrorista cors va assassinar el meu marit, al vespre, per l'esquena, amb tres trets al clatell. Els meus fills i jo hem decidit tornar, per raons íntimes i nacionals. La República ret homenatge a un dels seus. A través del meu marit es desitjava assassinar la República. L'acte d'avui és un acte d'afirmació de l'Estat».

Després d'aquest preàmbul íntim, va prendre la paraula Macron, que va començar el seu viatge oficial a Còrsega insistint en tots els seus punts capitals. Evocant, potser, la seva pròpia visió del futur de Còrsega, Macron va retre homenatge al prefecte assassinat dient que havia arribat a Còrsega amb tres missions: «Reafirmar la continuïtat de l'Estat, lluitar contra la violència i afavorir el diàleg en assumptes econòmics».