Busquen un home a Llorca per embarassar una noia de 15 anys

La Policia Nacional està buscant un individu per deixar embarassada una menor d'edat de 15 anys, acusat d'un delicte d'abús sexual. Pel que sembla, la menor va donar a llum fa dues setmanes a l'hospital Rafael Méndez de Llorca i el presumpte pare, major d'edat i de nacionalitat equatoriana, roman en parador desconegut.

L'individu treballava amb el pare de la menor en tasques agrícoles i, a més, li tenia arrendada una habitació a l'habitatge familiar, on convivia amb la menor d'edat. La Policia Nacional ha obert diligències, ha identificat l'individu i ha emès una ordre de crida i cerca.

En un altre ordre de coses, la menor d'11 anys que va donar a llum divendres a l'hospital Virgen de la Arrixaca, que va ser donada d'alta a la tarda de dimarts, es troba amb una família d'acollida provisional mentre s'aclareixin els fets; i el nadó sota els Serveis Socials de la comunitat autònoma. Així ho va explicar la portaveu del Govern murcià, Noelia Arroyo, que va assenyalar que la nena va ser donada d'alta a la tarda de dimarts i que «des d'aquell moment se li va donar la tutela a una família que pertany al programa d'acolliment familiar temporal de la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats».

El més important, va manifestar, «era protegir la menor, que no estigués a l'entorn familiar mentre s'aclareixin els fets per part de la investigació judicial». Va assegurar, en aquest sentit, que tant la menor d'11 anys com el seu nadó es troben bé, indicant que la comunitat està complint amb el protocol de protecció social de la noia, en aquest cas dels dos menors.