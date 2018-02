Nancy Pelosi fa un discurs de més de 8 hores

La congressista demòcrata per Califòrnia Nancy Pelosi va fer un discurs de més de vuit hores sobre immigració, quelcom que no es veia des de 1909, segons els historiadors del Congrés. Pelosi, que actualment és líder de la minoria demòcrata a la Cambra i fa 30 anys que representa l'estat de Califòrnia, es va situar darrere del faristol per donar veu als «somiadors» poc després de les 10 del matí. I va romandre hora rere hora llegint el testimoni de joves immigrants indocumentats, protegits per la Llei d'acció diferida (DACA) i el futur dels quals és incert després que el president Donald Trump suspengués el programa el 2017. «Tenim la responsabilitat de protegir aquests joves», va dir.