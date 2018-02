L'Iraq només obté un terç dels diners per a la reconstrucció

Les escasses expectatives prèvies es van confirmar i l'Iraq només va aconseguir 30.000 dels 88.000 milions de dòlars que demanava per reconstruir un país devastat per tres anys de guerra contra l'autoanomenat Estat Islàmic, entre compromisos d'inversió i préstecs de països i organismes internacionals. «El compromís de la comunitat internacional amb l'Iraq ha estat clar», va manifestar el ministre d'Exteriors de Kuwait, Sabah Khaled al-Sabah, al final de la conferència per a la reconstrucció que es va celebrar al país del golf Pèrsic.

Malgrat el triomfalisme del diplomàtic, el seu homòleg iraquià va admetre la seva decepció. «Esperàvem una quantitat més gran», va assenyalar Ibrahim al-Jaafari. El Govern iraquià havia xifrat les necessitats de reconstrucció en 88.248 milions de dòlars amb l'horitzó dels propers cinc anys. A curt termini, el país necessita uns 23.000 milions de dòlars per a «restaurar serveis i infraestructures bàsiques», rehabilitar els habitatges -unes 150.000 llars han estat destruïdes- i respondre a la tragèdia humanitària, amb 2,6 milions de ciutadans desplaçats.