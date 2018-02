L'exèrcit brasiler assumeix la seguretat de la regió de Rio de Janeiro

El president del Brasil, Michel Temer, va ordenar una intervenció federal a Rio de Janeiro per prendre el control de les forces de seguretat estatals amb l'objectiu de contenir l'onada de violència que es va desencadenar a la regió carioca durant el passat Carnaval. Temer va mantenir una reunió amb el seu equip de seguretat en la qual també van participar els líders del Congrés per tractar la crisi a Rio, que s'ha demostrat durant el Carnestoltes amb robatoris i agressions. «La situació ha estat lamentable», va admetre el ministre de Defensa, Raul Jungmann. El decret permetrà que les Forces Armades federals assumeixin les competències de seguretat pública a Rio, el que els permetrà comandar els cossos de seguretat estatals i locals. L'ordre executiva haurà de ser ratificada pel Congrés en un termini màxim de deu dies. És la primera vegada que hi ha una intervenció d'aquest tipus.