El líder d'Els Republicans acusa Sarkozy d'espiar el telèfon dels seus ministres

L'expresident Nicolas Sarkozy ha estat acusat d'espiar els telèfons dels seus ministres per Laurent Wauquiez, líder de la dreta francesa i president d'Els Republicans. Així ho va afirmar Wauquiez durant una conferència amb estudiants. «Nicolas Sarkozy va arribar a un punt en el qual controlava els mòbils dels que eren al Consell de Ministres. Els escoltava per controlar els seus correus electrònics, els seus missatges i verificar el que deia cadascun dels seus ministres en el moment en què hi havia un Consell», va explicar Wauquiez –que va ser ministre d'Afers Europeus i d'Ensenyament Superior sota el mandat de Sarkozy– als alumnes.

Hores després de la difusió d'aquests polèmics comentaris que apunten a Sarkozy, Wauquiez va criticar que la seva conversa amb estudiants fos «gravada de forma il·legal» i va amenaçar amb «accions judicials». «Es van gravar amb mètodes poc deontològics que obren la via a accions judicials», va assegurar el president d'Els Republicans. Aquests comentaris es van produir en el «context privat d'un ensenyament, en el transcurs d'una discussió lliure amb els estudiants, de vegades en to d'humor. Pretenia fer reflexionar els alumnes sobre els rumors», va afegir.