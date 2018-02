Un informe de la UE va alertar de l'arribada de la Primavera Àrab quatre anys abans

Un informe confidencial de la Intel·ligència de la Unió Europea va alertar el 2007 les autoritats comunitàries del risc que la regió del Pròxim Orient registrés una sèrie de crisis locals que s'estendrien d'uns països a uns altres posant en suspens els règims autoritaris, com va succeir a partir de 2011 amb el fenomen de l'anomenada Primavera Àrab. El document en qüestió, que ha estat desclassificat per la Unió Europea a petició de dos investigadors espanyols, va advertir que podrien registrar-se «crisis locals» que es contagiarien per diversos països fins a convertir-se en un fenomen «regional».

«Les crisis locals» al Pròxim Orient «poden fàcilment estendre's d'un país a un altre i adoptar ràpidament una naturalesa regional», va assenyalar la Intel·ligència de la Unió Europea en el seu informe confidencial lliurat a les autoritats comunitàries el juliol de 2007, quatre anys abans que comencés l'anomenada Primavera Àrab amb les primeres manifestacions contra els dictadors de Tunísia i Egipte. Sota el títol «Els pitjors escenaris per al Pròxim Orient», l'informe confidencial de la UE concloïa que la influència d'Occident «es veuria probablement danyada» en el cas d'una «greu crisi» que afectés aquesta regió.