Demanaran la immediata entrada a la presó del raper sentenciat per injuriar el Rei

La defensa del president d'Actua Balears, Jorge Campos, sol·licitarà en els propers dies l'ingrés immediat a la presó del raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, després de confirmar el Tribunal Suprem la condemna de tres anys i mig de presó per apologia del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces. Camps és denunciant i acusació per amenaces abocades contra ell a les lletres de les cançons del raper.

Campos va matisar que la pròpia Audiència Nacional demanarà d'ofici l'execució de la sentència «per la gravetat dels delictes», però espera que amb la seva sol·licitud s'agilitzi el compliment de la sentència i «l'ingrés es produeixi el més aviat possible».

El denunciant va insistir que la condemna «s'ha de complir» perquè no hi ha «més instàncies» judicials a les quals recórrer. En aquest sentit, va manifestar que veu «poc recorregut» en el recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional anunciat per la defensa del raper, perquè «no hi ha vulneració de cap dret constitucional».

Per altra banda, més d'una vintena de festivals i sales de concerts catalanes -entre elles els gironins Strenes, Black Music Festival i Girona a Capella- van mostrar la seva solidaritat amb Valtonyc després de la confirmació de la condemna. En un comunicat, van expressar el seu suport «davant la situació de vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i davant la reculada democràtica de l'Estat», i van dir que l'inclouran en les seves programacions.