Rajoy promet presentar els Comptes a temps per aprovar-los al juny

El president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar al Ple del Congrés que la seva «intenció és presentar el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat a temps per tenir-los aprovats a finals de juny». «Exactament igual que l'any passat. Llavors vam ser capaços d'arribar a un acord i això va ser bo per a Espanya i ben valorat des de fora. M'agradaria que això tornés a succeir en els Pressupostos de 2018», va dir en resposta al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, durant la sessió de control al Govern a la cambra baixa. El líder de la coalició d'esquerres va criticar durament que el Govern no hagi portat a les Corts Generals un projecte de pressupostos per no comptar amb els suports suficients, ja que, amb suports o sense, va assenyalar, «la seva obligació és sotmetre a debat» els Comptes. «Li he de demanar que facin els seus deures», va afirmar.