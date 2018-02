Putin ordena una treva humanitària de cinc hores diàries a Ghuta Oriental

El president rus, Vladímir Putin, va ordenar una treva humanitària a l'enclavament de Ghuta Oriental, situat als voltants de Damasc i controlat pels rebels, dos dies després de la resolució aprovada pel Consell de Seguretat de l'ONU que instava a un alto el foc de 30 dies a tot Síria. «Per ordre del president de Rússia, per evitar víctimes entre la població civil de Ghuta Oriental, a partir del 27 de febrer es declara una treva humanitària diària entre les nou del matí i les dues de la tarda hora local», va explicar el ministre de Defensa, Serguei Shoigu.

A més, s'obrirà un corredor humanitari per permetre la sortida de la població civil. L'ONU calcula que unes 390.000 persones viuen assetjades per les forces sirianes a aquest enclavament, objecte d'una intensificació dels bombardejos aeris i terrestres des del passat 18 de febrer que ha deixat més de 500 morts. Així mateix, el president rus va proposar la creació de corredors humanitaris per als sirians atrapats a la zona de Rukban, a la frontera amb Jordània, «perquè els civils puguin tornar sense dificultats a casa».

Per altra banda, almenys 30 persones van morir com a conseqüència dels atacs perpetrats a les darreres hores sobre la zona siriana de Ghuta Oriental, controlada pels rebels i bombardejada per les forces lleials al règim de Bashar Al-Assad, segons un recompte de l'ONU. «Nacions Unides s'ha mobilitzat i està preparada per enviar combois amb ajuda vital immediatament a diverses àrees de Ghuta tan aviat com ho permetin les condicions», va explicar una portaveu humanitària a Damasc, Linda Tom.

Les forces lleials a Al-Assad i els seus socis han continuat amb els atacs sobre Ghuta Oriental tot i la treva declarada per l'ONU argumentant que la ciutat està plena d'antics combatents del Front Al-Nusra, la branca siriana d'Al-Qae da. Segons els Cascos Blancs, diumenge hi va haver fins i tot un atac amb gas de clor.