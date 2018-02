L'ONU afirma que continuen els combats a Ghuta

Els enfrontaments i els trets d'artilleria van continuar a Ghuta Oriental, impedint l'enviament d'ajuda a aquest enclavament controlat pels rebels i assetjat pel Govern sirià durant la treva «unilateral» de cinc hores declarada per Rússia, va denunciar Nacions Unides. «Tenim informacions que continuen els enfrontaments a Ghuta Oriental», va explicar el portaveu de l'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris de l'ONU (OCHA), Jens Laerke. «Clarament la situació al terreny no és tal com perquè els combois puguin entrar o les evacuacions mèdiques puguin sortir», va admetre. «És una qüestió de vida i mort», va defensar Laerke en declaracions des de la ciutat de Ginebra.