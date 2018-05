Detenen un home per difondre un vídeo d'una agressió sexual a un nen d'un any

Un home va ser arrestat a Cadis per la difusió d'un vídeo de pornografia infantil en una xarxa social en què apareix un home agredint sexualment un nen d'un any, va informar la Guàrdia Civil. La investigació de la Guàrdia Civil es va iniciar gràcies a la col·laboració ciutadana, per una denúncia en una caserna de l'aparició en una xarxa social d'un vídeo en què s'apreciaven imatges d'extrema duresa, amb una agressió sexual a un nen d'aproximadament un any d'edat. En analitzar les imatges i els arxius digitals es va aconseguir identificar una persona que resideix a Chipiona (Cadis), acusada de corrupció de menors. La detenció es va produir el 17 d'abril en unes investigacions que han anat a càrrec de l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Arévalo, amb la instrucció del procediment per part del titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció.