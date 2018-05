Investiguen la difusió de dades de la víctima

La Unitat de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional està analitzant si s'han publicat dades personals de la jove madrilenya víctima de La Manada que podrien ser constitutives de delicte. Diferents mitjans digitals van publicar que de matinada s'haurien difós en almenys dos fòrums diferents dades personals, com el seu nom i cognoms, i fotografies de la víctima. Per altra banda, Twitter ha suspès un compte de la xarxa social que hauria difós una suposada imatge captada per La Manada. D'aquesta forma, la xarxa social ha decidit suspendre l'esmentat compte després d'analitzar el contingut publicat per la mateixa i després de rebre diverses denúncies dels usuaris.