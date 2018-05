Apareixen pintades als carrers d'Euskadi en què es dona les gràcies a la banda terrorista

Nombroses pintades realitzades per radicals que donen «gràcies» a ETA i insten a seguir «lluitant» fins a aconseguir la independència van aparèixer ahir a molts carrers d'Euskadi després que l'organització terrorista fes pública la seva declaració de dissolució a Ginebra. Concretament, a les pintades es podia llegir: «Moltes gràcies ETA. Tenim Euskal Herria per guanyar. Fins al final», «Fins a la victòria» o «la lluita continua». Les pintades van aparèixer tant a les capitals com a nombrosos pobles de la comunitat autònoma.

Per part seva, la secretària general dels populars bascos, Amaya Fernández, va insistir que aquest tipus d'episodis evidencien «la importància de construir un relat digne després de dècades de terrorisme». En paraules de Fernández, «l'únic que ETA ha donat a la societat basca és por, patiment i divisió». «Qualsevol missatge d'agraïment a una organització terrorista suposa avalar la radicalització violenta», va dir.