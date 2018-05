Un palestí mort i 150 ferits per trets de l'Exèrcit israelià a la Franja de Gaza

Almenys un palestí va morir i més de 150 van resultar ferits a causa de la repressió israeliana d'una nova jornada de manifestacions a la Franja de Gaza, a pocs dies del 70è aniversari del Dia de la Catàstrofe. La víctima mortal és Jaber Salem Mustafà, de 40 anys, que va rebre un tret al pit quan participava en una protesta a l'est de Khan Yunis. Entre els 167 ferits hi ha set en estat crític, entre ells un adolescent de 16 anys que va rebre un tret a la cara.

D'aquesta manera, ja són 48 els morts a causa dels trets de les forces hebrees contra els participants a les protestes, que es van iniciar el 30 de març per reclamar el dret al retorn dels refugiats palestins i els seus descendents després de la creació de l'Estat d'Israel el 1948.

L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Zeid Raad al Hussein, va acusar el 30 d'abril les forces israelianes d'utilitzar una «força excessiva» per reprimir les manifestacions de palestins a la frontera de la Franja de Gaza i va assegurar que «no ha estat una ni dues vegades, sinó repetidament», com demostrarien les xifres de morts i ferits.

Israel considera que les manifestacions de vegades violentes són un esforç del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) -que controla la franja- per fer créixer l'hostilitat i proporcionar cobertura per a possibles atacs a través de la tanca fronterera.

En aquest sentit, més de 250 nens han patit ferides de bala durant les protestes a la Franja de Gaza des del passat 30 de març, davant les quals les forces de seguretat israelianes estan responent amb material antiavalots i foc real, va advertir Save the Children.

De les més de 500 lesions registrades en menors, almenys 250 corresponen a trets de bala, segons les dades del Ministeri de Salut de Gaza, que inclou entre les víctimes nens de vuit anys. La xifra podria ser molt més gran, en la mesura que no estan clars els detalls corresponents a gairebé 200 casos més, al marge del mig miler analitzat. Save the Children va reclamar en un comunicat a totes les parts del conflicte que protegeixin els civils.