Els detinguts per agredir nou guàrdies civils a Algesires ingressen a la presó

La Policia Nacional va informar a les xarxes socials que els vuit detinguts per la seva presumpta relació amb la batussa multitudinària al barri del Rinconcillo d'Algesires (Cadis) en la qual van resultar ferits nou agents fora de servei del Grup d'Acció Ràpida (GAR ) de la Guàrdia Civil han ingressat a la presó per ordre judicial. El Jutjat d'Instrucció número 1 d'Algesires, en funcions de guàrdia, havia prorrogat 24 hores la detenció dels arrestats per la seva presumpta implicació en els fets. Fins al moment són vuit les persones arrestades per la seva presumpta implicació en aquests fets després que la Policia Nacional obrís una investigació després de personar-se al barri en desencadenar-se una batussa en la qual un dels agents va realitzar tres a l'aire. Els agressors, que estaven participant en una comunió al mig del carrer, havien impedit el pas dels vehicles en què viatjaven els agents.