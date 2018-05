El PNB permet l'aprovació dels pressupostos de Rajoy «per responsabilitat»

L´executiva del PNB ha anunciat aquest dimecres mitjançant un comunicat que permetrà amb els seus cinc vots al Congrés l´aprovació dels pressupostos generals de l´Estat per al 2018, malgrat que no es compleix la condició que la mateixa formació havia fixat que s´aixequés primer la intervenció per la via de l´article 155 de la Constitució a Catalunya. Els nacionalistes bascos afirmen que ho fan "per responsabilitat" i "posant els interessos de la ciutadania d´Euskadi per sobre dels del PNB", i "des del convenciment que és la decisió que contribuirà de manera més eficaç a l´aixecament de l´article 155 a Catalunya". Respecte a aquesta qüestió, el PNB assegura que "entén" que aquest aixecament no només és "inevitable" sinó també "imminent", perquè "un cop que Joaquim torra ha estat investit president, existeix un poder legislatiu català que està encaminat a la conformació d´un nou govern i a la desarticulació del 155 en qüestió de setmanes, dies o hores".

El "sí" del PNB implica que els coptes de Rajoy superaran aquest dimecres el tràmit al Congrés amb els vots del PP, Cs, CC i els nacionalistes bascos, i avala la possibilitat que el president espanyol esgoti la legislatura fins el 2020. L´aprovació des comptes es materialitzarà a les votacions d´última hora de la tarda malgrat que no es compleix el requisit que el PNB havia fixat durant tota la negociació, l´aixecament del 155 a Catalunya un cop s´hagués conformat un nou govern.

Al comunicat que ha fet públic l´Euzkadi Buru Batzar, l´executiva del PNB justifica aquest canvi de criteri respecte al 155. "Hem mantingut aquesta posició fins avui per un principi de responsabilitat: enteníem i entenem que el que és responsable amb Catalunya, però també amb l´autogovern d´Euskadi, era i és actuar de contrapès a l´Estat per contribuir a l´aixecament del 155", afirma.

En tot, cas, el PNB assegura que "aquesta situació ha canviat en els últims dies" perquè "la Generalitat de Catalunya té avui un president legítim, elegit per majoria absoluta al Parlament, i la desactivació de l´article 155 està molt pròxima en el temps".



Un "nou context" on el 155 té "data de caducitat"

Per tant, segon el PNB, ens trobem en un "nou context" on "el mateix principi de responsabilitat" porta els nacionalistes bascos a "no bloquejar els pressupostos".

El comunicat ho justifica per cinc motius. El primer, segons el PNB, és que el 155 "té data de caducitat" un cop Torra ha estat investit president de la Generalitat i ja "existeix un poder legítim català que està encaminat a la conformació d´un nou Govern i a la desactivació del 155 en qüestió de setmanes, dies o hores". "El PNB està políticament bolcat i compromès a conformar aquesta previsió", afegeix.



"Evitar l´abisme" i "escenaris de pronòstic molt preocupant"

Els nacionalistes bascos també justifiquen el seu "sí" per la necessitat "d´evitar l´abisme". Segons afirmen, la no aprovació dels pressupostos "empenyeria encara més a l´abisme la situació política espanyola i catalana". "Sense pressupostos el conflicte no estaria més a prop de resoldre´s, sinó que s´enconaria i allunyaria la possibilitat d´un diàleg constructiu".

En aquest sentit, sostenen que l´absència de pressupostos i la crisi política subsegüent "llargària ´sine die´ el 155" i "el més que probable avançament electoral obriria escenaris de pronòstic molt preocupant que per responsabilitat cal evitar", en referència implícita a una possible victòria de Ciutadans a unes eleccions anticipades.



"Votar en contra dels pressupostos seria un gest testimonial"

El tercer motiu que addueix el PNB és la necessitat de "no perdre la capacitat d´influir en favor d´una solució dialogada per a Catalunya". "Votar en contra dels pressupostos representaria un gest testimonial però sense efectes reals ni pràctics de canvi per a Catalunya", i per tant "lluny de ser un xec en blanc al govern", aquesta decisió "permet al PNB mantenir la seva capacitat d´influència política a l´Estat per contribuir a una solució dialogada i acordada a Catalunya", i "fer de fre als qui aposten única i exclusivament per solucions autoritàries i impositives".



540 milions

L´últim motiu que addueix el PNB per votar "sí" als pressupostos són els 540 milions d´euros compromesos a l´acord per a Euskadi. Segons els nacionalistes bascos, cal "fer valdre el compromís amb l´agenda basca i amb el desenvolupament i modernització d´Euskadi".

"Els pressupostos que rebran el suport del PNB recullen a més ua inversió rècord de 540 milions d´euros", donen un "impuls definitiu a l´Alta Velocitat i a altres infraestructures estratègiques", "aconsegueixen una tarifa elèctrica justa per a la indústria basca" i "fomenten nombroses iniciatives als àmbits de l´I+D+I, la cultura i el medi ambient entre altres", conclou.