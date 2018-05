El PSOE convocarà eleccions si Cs li ofereix el seu suport a la moció de censura

El PSOE està disposat a convocar eleccions i arribar a un acord amb Ciudadanos si Pedro Sánchez guanya la moció de censura al Govern de Mariano Rajoy. "Convocar eleccions és un procés raonable que no serà un obstacle per arribar a un acord amb Ciudadanos", ha assenyalat el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos.

Així ho ha posat de manifest aquest dissabte el socialista en una entrevista a la Cope recollida per Europa Press, en la qual ha remarcat que "no serà un problema" convocar eleccions per "arribar a un acord" amb la formació taronja.

"Ciudadanos vol que es convoquin eleccions i no hi haurà problema, i vol que no es faci cap pacte amb independentistes, que no n'hi haurà", ha assegurat Ábalos, que ha subratllat que la moció de censura "no es tracta d'una maniobra per aconseguir el poder", sinó de respondre a un Govern que "no vol assumir cap tipus de responsabilitats" davant d'una sentència "demolidora".

En aquest sentit, el socialista ha recordat que l'Audiència Nacional ha dictat una sentència en la qual "deixa constància" uns fets denunciats, "ja coneguts", que "ara estan agafant forma de rotunditat".

A la sentència, segons ell, "queda clar" que hi ha hagut una "trama de finançament sistemàtic de manera paral·lela", amb unes persones a les quals se li han imposat unes "penes molt importants" amb responsabilitats a la tresoreria del PP.

Respecte a la necessitat del vot dels independentistes per guanyar la moció de censura, Ábalos ha dit que no estan buscant el suport independentista.

"És el moment que cada força política doni la seva pròpia resposta, apel·lem a la responsabilitat d'altres formacions polítiques. Fem la moció de censura per necessitat", ha conclòs.