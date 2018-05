La Casa Blanca, «preparada» per a la cimera de Singapur

La Casa Blanca va assegurar que està preparada per a la celebració de la cimera entre el president nord-americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, el 12 de juny, la data inicial proposada per a la trobada, cancel·lada recentment pel mandatari nord-americà. «El president considera que les discussions en marxa van molt bé i que a les trobades que han tingut lloc aquesta setmana hi ha signes de progrés», va explicar la portaveu de la Presidència, Sarah Sanders. «Estarem preparats si té lloc el 12 de juny. Certament estarem preparats si per algun motiu té lloc més tard, estarem preparats per a això també», va manifestar.

En el marc d'aquests treballs, delegacions de Corea del Nord i dels Estats Units s'han reunit ja a la frontera desmilitaritzada entre les dues Corees i planegen tenir trobades addicionals aquesta setmana. Paral·lelament, el vicepresident del Comitè Central del Partit dels Treballadors de Corea del Nord i excap d'espionatge, Kim Yong Chol, va arribar a Nova York després d'agafar un vol des de Pequín per mantenir converses amb el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo.



Noves reunions

Per altra banda, el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, viatjarà avui a Pyongyang per tractar amb el seu homòleg nord-coreà, Ri Yong Ho, la situació a la península coreana, segons el Ministeri d'Exteriors rus. Segons el comunicat de la Cancelleria russa, Lavrov i Ri «examinaran qüestions actuals de l'agenda bilateral i intercanviaran opinions sobre la situació a la península de Corea i altres problemes clau del món i la regió».