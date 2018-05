La dona de Bárcenas, a la presó perquè no pot pagar 200.000 euros de fiança

L'Audiència Nacional va acordar presó eludible sota el pagament de fiança de 200.000 euros per a Rosalía Iglesias, dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, i presó eludible amb el pagament de 100.000 euros per a l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, per les seves condemnes a la primera època de la trama Gürtel. Iglesias, que va ser penada amb 15 anys de presó pels delictes d'apropiació indeguda, estafa processal, falsedat documental i blanqueig de capitals, evitaria el seu ingrés a la presó en cas d'abonar la quantia acordada i se li imposarien mesures cautelars consistents en retirada de passaport, prohibició de sortida del territori estatal i presentacions quinzenals al jutjat.

En tot cas, la dona de Bárcenas va ingressar a la presó perquè el tribunal li va negar la possibilitat d'utilitzar la mateixa quantitat que va dipositar el seu marit el 2015 per abandonar el centre de Soto del Real. La representació processal d'Iglesias va lliurar al tribunal de la Secció Segona de la sala penal els comprovants de la caució que va abonar Bárcenas al gener de 2015 després de dos anys a la presó preventiva. Es tracta d'una quantitat que ara se li hauria de retornar atès que s'ha tornat a acordar el seu ingrés a la presó provisional després de la condemna de 33 anys i 4 mesos de presó a la trama Gürtel.

La defensa d'Iglesias pretenia emprar aquesta quantia per dipositar-la al jutjat després que els magistrats hagin acordat el seu ingrés també a la presó de Soto del Real. Els magistrats María José Rodríguez Duplá, Ángel Hurtado i Julio de Diego van argumentar que el plantejament del qual parteixen per estudiar el cas d'Iglesias és el mateix que el del seu marit, però que les «conseqüències» a les qual arriben no poden ser «idèntiques».

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va dictar presó eludible sota fiança de 200.000 euros contra Rosalía Iglesias per la «important quantitat de recursos» econòmics que ha acumulat el matrimoni, part dels quals no s'ha aconseguit localitzar.



Cent mil euros per a Sepúlveda

En el cas Sepúlveda, condemnat a 14 anys i 4 mesos, el tribunal va acordar presó eludible amb el pagament de fiança de 100.000 euros, encara que, en cas que dipositi la quantia, se li imposaran les mateixes mesures cautelars.

Per altra banda, el tribunal va deixar en llibertat el comptable de la Gürtel José Luis Izquierdo (condemnat a 17 anys i 7 mesos), l'exregidor de Majadahonda Juan José Moreno (condemnat a 15 anys i dos mesos) i l'exdona de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano (condemnada a 14 anys i 8 mesos).

Per a tots ells s'acorda també retirada de passaport, prohibició de sortida del territori estatal i compareixences quinzenals al jutjat, d'acord amb el criteri del tribunal, que no va fer cas de la petició de presó sense fiança formulada per a tots ells per la Fiscalia Anticorrupció.

No va passar el mateix en el cas de l'exviceconseller d'Immigració de la Comunitat de Madrid Carlos Clemente i Teresa Gabarra, dona de l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, per als quals el Ministeri Públic havia demanat mesures cautelars. Els dos, condemnats a 5 anys i nou mesos i 4 anys respectivament, queden també en llibertat amb mesures cautelars.