Condemnen a penes d'entre 2 i 13 anys de presó els acusats d'Alsasua

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional considera que l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles ocorreguda en la localitat navarresa d'Alsasua la matinada del 15 d'octubre de 2016 no va ser un acte terrorista i va condemnar als vuit acusats a penes d'entre els dos i els 13 anys de presó.

Els magistrats els atribueixen els delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces, i imposa les penes més altes previstes, però no creuen que hagin de ser penats per delictes terroristes que demanaven tant la fiscalia com les acusacions populars i particulars, en entendre que «no ha quedat plenament acreditat la finalitat terrorista de la seva acció i tampoc la seva vinculació o pertinença a ETA».

No obstant això, el tribunal, presidit per la magistrada Concepció Espejel, sí aprecia les circumstàncies agreujants d'abús de superioritat i odi per establir les penes i considera provat que els ja condemnats, d'entre 32 i 21 anys d'edat, van actuar «moguts per la animadversió i menyspreu cap a la Guàrdia Civil i per motius clarament ideològics».

La Sala explica que l'acusat Jokin Unamuno va ser qui va iniciar els actes de fustigació al tinent i el sergent de l'Institut Armat i les respectives xicotes al bar Koxka, secundat per Ohian Arnanz i Jon Ander Cob. Tots tres van ser condemnats a 12, 13 i 9 anys de presó, respectivament. Julen Goicoechea i Aratz Urrizola també hauran de complir 9 anys.

Per la seva banda, Adur Ramírez (que, juntament amb Unamuno i Arnanz són els que han estat a la presó preventiva des de la seva detenció) va ser condemnat a 12 anys de presó; Iñaki Abad, a 13 anys; i Ainara Urquijo, a 2 anys.



Tinent indemnitzat

Per via de responsabilitat civil, els vuit joves hauran d'indemnitzar el tinent amb 9.200 euros per lesions; al sergent, amb 3.750 euros; i als seus núvies, amb 6.100 euros a cadascuna per les lesions. A més, per les seqüeles i danys morals, la Sala fixa 45.000 euros per a la xicota del tinent i 25.000 euros per a la parella del sergent.



Manifestació dels pares

A la sentència, la ponència ha recaigut en el magistrat Jesús Eduardo Gutiérrez, el tribunal veu acreditat que alguns dels acusats, com Jokin Unamuno i Adur Ramírez, estan «vinculats i implicats activament i de forma important» en el moviment Ospa Eguna d'Alsasua , que persegueix l'expulsió de les Forces de Seguretat de l'Estat i les Forces Armades del País Basc i Navarra.

Els pares dels condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a Alsasua es van manifestar ahir, després de conèixer la sentència, que «totes sabíem que l'acusació de terrorisme no tenia base i que després del judici la intenció era aconseguir les penes màximes deixant de banda el terrorisme».

Els pares i mares dels encausats van indicar en un tuit que «avui les nostres sospites s'han confirmat». «Entre 13 i 2 anys per uns fets que l'acusació no va aconseguir provar", van censurar.