Torra insta Sánchez a negociar «de govern a govern»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar al nou cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que faci passos i assumeixi «riscos» i el va instar a obrir una negociació «de govern a govern» per afrontar la situació «gravíssima» que viu Catalunya, que no pot durar «ni un dia més». Torra va llançar el seu primer missatge a Sánchez en un discurs davant el consell nacional del PDeCAT, al qual va ser convidat per primera vegada, malgrat que no és militant de la formació demòcrata. En el seu breu discurs, Quim Torra va destacar que ahir es complien 8 mesos de l'1 d'octubre i va recordar les càrregues policials, que va atribuir a un Govern del PP que «avui ha caigut», quelcom que, va dir, han de «celebrar».

«Ens volien escapçats i resulta que els escapçats són ells; els que ens volien febles ja no hi són», va assenyalar el president català, després que, a la campanya de les eleccions del 21-D, la llavors vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, presumís d'haver «escapçat» l'independentisme.



marta pascal (jxcat)

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va instar el líder del PSOE a «moure fitxa» per obrir una nova etapa de diàleg amb Catalunya. Va destacar que hi haurà «diàleg sincer» des del sobiranisme, i va assenyalar que confia que sigui correspost pel Govern central.



joan tardà (ERC)

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va afirmar que a la primera reunió que tinguin amb Sánchez li plantejaran «qüestions imprescindibles» per «rescabalar la vulneració de drets civils que pateixen els presos i els exiliats». Tardà va refermar que ERC està «molt allunyada» del PSOE perquè ha estat «còmplice» del 155 però va afegir que un govern socialista amb el suport de Podem «serà més dialogant» que un executiu del PP i Ciutadans.



miquel iceta (psc)

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que l'apropament a presons catalanes dels polítics i líders sobiranistes «no està a sobre de la taula» del nou president del Govern espanyol «ni és una decisió que s'hagi de prendre en els propers dies o setmanes». En declaracions a La Sexta, Iceta va valorar que des del punt de vista humanitari «s'ha de fer possible que la gent es trobi el millor possible», però va afegir que aquesta és una decisió «que han de prendre els jutges i Institucions Penitenciàries».