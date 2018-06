El PSOE no descarta apropar als polítics presos a presons catalanes

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, considera que "no seria admissible ni des del punt de vista polític ni des del compromís" que el Partit Popular esmenés els seus propis pressupostos generals de l'Estat en el tràmit al Senat, cosa que de ocórrer, el Congrés "remeiaria".

"Si aquells eren els millors pressupostos per a Espanya, s'entén que seria trair aquest sentit. No seria admissible des del punt de vista polític o de compromís això de 'com jo no govern tot es va pel desguàs', però si el Senat fa això, com l'última paraula la té el Congrés caldrà posar-hi remei al Congrés ", ha apuntat en declaracions a COPE recollides per Europa Press.

Segons ha afirmat, si el PP adopta aquesta mesura, "es retrata". "El que fa el PP és aprofitar la majoria al Senat per establir una venjança situant-lo allà on vulgui venjar-se. No crec que la venjança i tan a prop de la remoció del Govern sigui molt edificant. No sembla un bon exemple", ha assenyalat.

El dirigent socialista destaca que pot estar tothom "molt tranquil" perquè la formació "va a respectar aquests pressupostos, primer perquè van ser ja aprovats i segon, perquè és meitat d'any". "Aquest govern nou el que ha de fer és pensar en els pressupostos del següent", ha tancat.

Per Ábalos, sembla que "la major obstinació és una oposició total i precipitada com si fos la fi del món" que el PSOE hagués arribat al Govern després de la moció de censura. Reconeix que "és inusual governar amb 84 diputats", però incideix que "res fa indicar" que unes eleccions "resoldrien" el panorama de fragmentació política actual.

Quant als possibles acords assolits a canvi de suport amb nacionalistes bascos i independentistes, Ábalos insisteix que no s'ha "negociat res". "La dreta, en aquest cas el PP, ha de adonar-se que hi havia molta voluntat de desallotjar Mariano Rajoy. El que va guanyar va ser la censura, el problema és que això va conformar una alternativa però el que unia és la censura", ha assegurat.

Preguntat en concret sobre la reivindicació de l'independentisme català sobre l'acostament a Catalunya dels seus líders en presó preventiva, ha incidit que aquest assumpte "no va sortir en cap moment en les converses" prèvies a la moció de censura i, en tot cas, mentre no hi hagi sentència ferma condemnatòria, la ubicació dels presos no depèn d'Institucions Penitenciàries, sinó del jutge. Fet que indica que llavors sí podrien influir sobre la política penitenciària.