L'Espanyol s'acomiada de la Copa a la tanda de penals

n L'Espanyol va llançar anit la Copa i malgrat poder igualar el gol de l'Alcorcón i forçar la pròrroga i els penals a Cornellà (1-1) va acabar eliminat a mans dels madrilenys en la tanda fatídica des dels onze metres. Una autèntica gerra d'aigua freda per al club català, que va fallar en un moment inesperat contra un rival de Segona que aquest any només ha tret dos punts fora de casa a la seva lliga.

L'Alcorcón va fer mèrits per passar de ronda. No va sortir a esperar. No podia fer-ho després de l'empat a un de l'anada. El ritme i el desgast del quadre visitant era més gran. Els blanc-i-blaus, per la seva banda, minimitzaven els riscos i van aconseguir posar la pausa al partit. Malgrat tot, no van disposar d'ocasions clares.

El 0-1 va instal·lar els nervis a Cornellà i va posar pressa a l'equip català. Álvaro va rematar de cap un córner i va donar la volta a l'eliminatòria. Ara l'Espanyol estava obligat a marcar per aspirar als vuitens de final. La tensió defensiva de l'Alcorcón frustrava tots els intents dels davanters blanc-i- blaus. Gerard Moreno i Felipe Caicedo tenien molts problemes per trobar res positiu en la línia de quatre madrilenya, ben posicionada. Per contra, el quadre groc es mostrava molt incisiu.

L'ocasió més clara de l'Espanyol va arribar just abans del descans. Diego Reyes, a pam de la línia de gol, va connectar una rematada picada amb el cap després que Gerard Moreno pentinés la pilota. Aquesta va botar i se'n va anar per sobre del travesser. L'afició periquita va xiular al seu equip al descans. Quique Sánchez Flores volia una reacció immediata a la represa i va donar entrada a Hernán Pérez i a Melendo, per Caicedo i Reyes. Els catalans van guanyar en ímpetu i velocitat, però sense ocasions. Fins que va aparèixer Hernán Pérez al minut 83. L'extrem paraguaià, carregat de geni, va clavar una fuetada des del punt de penal imparable per a Dani Jiménez. Empat a un: hi havia partit. I pròrroga. No hi va haver amb prou feines futbol i al final els penals van dictar sentència.