Entrenament de recuperació del Barça abans del Las Palmas

n Després de derrotar l'Athletic Club al Camp Nou (3-1) i classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei, la plantilla del Barcelona va tornar ahir al matí als entrenaments pensant en el compromís de la lliga de demà contra el Las Palmas (16.15).

Com és habitual l'endemà de partit, els que van ser titulars contra el conjunt bilbaí van fer una sessió de recuperació, mentre que la resta de la plantilla es va exercitar amb més intensitat. A més dels jugadors disponibles del primer equip, van ser presents a l'entrenament d'ahir els futbolistes del Barça B Carles Aleñá i Àlex Carbonell.

L'equip tornarà a exercitar-se avui a partir de les 11.00 hores a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Després de la sessió, el tècnic del conjunt blaugrana, Luis Enrique Martínez, compareixerà en roda de premsa per analitzar la prèvia del partit contra el conjunt canari, ara que la classificació per als quarts de la Copa ha asserenat una mica la crispació que es vivia al club després dels últims mals resultats, les crítiques als àrbitres i la negativa dels jugadors a assistir a la gala The Best de la FIFA.

D'altra banda el col·legiat José María Sánchez Martínez (Comitè Murcià) dirigirà el partit entre l'Eibar i el FC Barcelona programat pel diumenge 22 de gener (20.45). Clos Gómez (Comitè Aragonès) ha estat designat per al partit entre l'Espanyol i el Granada.

El partit entre el Reial Madrid i el Màlaga, de la seva banda, serà dirigit per Jesús Gil Manzano (Comitè Extremeny).