Joan Casellas, un pioner de l'handbol gironí i català, mor als 87 anys d'edat

Exjugador internacional, impulsor de l'handbol a Girona i a Catalunya entre finals del anys 40/principis dels 50 del segle passat al damunt de la sorra del Camp de Mart, i expresident de la Federació Gironina, primer, i la Catalana, més endavant, a més de vicepresident de l'Espanyola. Joan Casellas havia fet tots els papers de l'auca en el món de l'esport que l'entusiasmava, i com glosava ahir Josep Maria Casas, expresident de la secció d'handbol del GEiEG, «va tenir la sort de poder practicar amb èxit l'handbol, que era la seva passió, i després ser-ne dirigent. Era una persona entranyable i oberta, amb una gran virtut: s'entenia bé amb tothom». Casellas va morir ahir, als 87 anys, després d'una llarga malaltia. Serà enterrat avui a la parròquia del Carme, a les 4 de la tarda.

Casellas, Julià I, Metge, Feliu, Mendez, Suy i Robert Rodríguez, entre d'altres, amb el GEiEG, i inicialment amb onze jugadors per equip, van ser els impulsors de l'handbol a Girona des de la Devesa. Joan Casellas va ser internacional en el Mundial a onze de 1952 a Suïssa i, més tard, en el de set de 1958 a Suècia. La seva trajectòria esportiva la va començar fent de porter de futbol amb el Deportiu, per acabar deixant aquesta disciplina en benefici de l'handbol, on també es desenvolupava sota els pals.

Acabada la seva carrera esportiva, Casellas va seguir vinculat a l'handbol com a dirigent federatiu. Des de finals dels anys seixanta era el president de la Federació Gironina, fins que el 1982 va convertir-se en el primer màxim responsable de la refundada Federació Catalana. Va ocupar el càrrec fins al gener de 1990, quan el va rellevar Josep Maria Mesalles. A finals de 1984 també va ser nomenat vicepresident de la Federació Espanyola que, aleshores, governava Roberto Tendero. El 2011 la Federació Catalana va retre-li homenatge a Sabadell, al costat dels altres presidents de la Catalana, Mesalles, Jaume Conejero i Tomàs Moral, entregant-li la insignia d'or i brillants i nomenant-lo dirigent d'honor.

«Se n'ha anat un tros de la història de l'handbol català. Era una persona activa, dinàmica, apassionada i molt estimada», recordava ahir l'actual màxim responsable de l'handbol català, Tomàs Moral. Aquest cap de setmana es farà un minut de silenci en el seu record a tots els partits que es disputin a Catalunya. També van tenir un record per a Joan Casellas dos exdirigents de la secció d'handbol del GEiEG, Josep Maria Casas i Josep Maria Pinsach. El primer el va qualificar com una persona «entranyable» i apassionada per l'handbol. També va destacar-lo com un dels membres de la societat gastronòmica Eixugamorros, inicialment formada per exjugadors d'handbol i que ara s'ha obert a d'altres esports. Pinsach, per la seva banda, va destacar que «hi vaig tenir una magnífica relació, sempre ens va ajudar en tot. Era un bon amic i una bona persona, i va ser el primer internacional gironí».

Paco Fitó, exsecretari de la Federació Gironina, que havia treballat al seu costat, va recordar-lo com a pioner de l'handbol a la demarcació al Camp de Mart de la Devesa al costat de Robert Rodríguez, Julià i d'altres. «L'handbol i la seva professió de picapedrer eren la seva vida. Era un home de consens, enamorat de l'esport, i sempre disposat a donar un cop de mà».