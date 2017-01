L'actual junta del Bordils espera que li surti un relleu abans del dia 24 de gener

El passat mes de novembre, el fins llavors tresorer Joan Martín es va convertir en president de l'Handbol Bordils després que el que el que havia estat màxim dirigent del club blanc-i-verd les últimes catorze temporades, Ferran Cassú, deixés el càrrec per motius personals. Joan Martín i la resta de la junta de Cassú han continuat portant el club, però, ara, arribat el moment del relleu per la finalització del mandat, ni el mateix Martín, ni cap altre membre de la junta, ni cap altre soci, han fet pública la seva intenció de presentar-se a les eleccions que han quedat fixades pel diumenge 5 de febrer. El termini per presentar candidatures acaba el vint-i-quatre de gener i entre l'actual junta hi ha «optimisme» que algú acabi fent el pas per evitar una situació que, a la llarga, podria posar el club en perill de quedar en mans d'una junta gestora.

El passat dimecres al vespre, l'assemblea de socis del Bordils va fixar el calendari electoral que acabarà amb les eleccions del 5 de febrer. Sempre que hi hagi més d'un candidat. Un cop constituïda la junta electoral, des d'avui divendres fins dimarts de la setmana vinent, 17 de gener, s'exposarà a les oficines del club el cens de socis amb dret a vot. I, llavors, entre els dies 18 i 24 s'obrirà el termini de presentació de candidatures. Si n'hi ha més d'una: eleccions el dia 5 de febrer; si només hi ha una candidatura: proclamació automàtica del nou president; i si no n'hi ha cap, l'actual junta es plantejaria continuar uns mesos més per preparar un nou procés electoral i, al mateix temps, buscar una candidatura de consens.

Amb la llei de l'esport a la mà, el Bordils estava obligat a convocar eleccions a final d'aquesta temporada, però, «amb les categories on competeix ara mateix el club es necessita planificar les temporades amb temps i per això volíem que la nova junta pogués començar a treballar el març». L'actual junta del Bordils està formada per 14 persones i, tot i que segons l'esmentada llei de l'esport, el mínim de directius són 5 des de la directiva admeten que «portar un club com el Bordils amb els equips, tant sèniors com de base competint en categories altes, seria molt complicat amb cinc persones tenint en compte que tots ho fem d'una manera altruista». Ara mateix, el Bordils té uns 340 socis, però la participació en l'assemblea del passat dimecres va ser bastant fluixa.

En l'etapa de Ferran Cassú a la presidència, el Bordils ha viscut els millors moments de la seva història amb el buscat ascens, i consolidació, del primer equip a Divisió d'Honor Plata d'handbol amb una fornada de jugadors crescuts a la base, el salt del filial a Primera Nacional o el creixement de la secció de vòlei femení. Actualment el Bordils té vint equips, 12 d'handbol i 8 de vòlei, amb unes 250 fitxes.