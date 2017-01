El Bisbal Bàsquet es retroba amb la victòria a Sabadell

n El Bisbal Bàsquet va obtenir un triomf important, ja que va fer-ho a la pista d'un rival directe com el Bàsquet Pia Sabadell (76-77). Alhora, els gironins trenquen una ratxa negativa ja que no guanyaven des de la jornada 4 el mes d'octubre. Un duel en el qual el Bisbal va tenir rentes de fins a deu punts (40-51 al descans), però els locals no es van rendir i van reduir la diferència en els darrers minuts de partit. Dos tirs lliures de Castillo a set segons pel final van certificar la quarta victòria dels gironins tot i el triple final dels locals.