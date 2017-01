Un gol de Camacho només començar (5') deixa La Jonquera sense puntuar

n La Jonquera va caure per la mínima (1-0) ahir al camp del Vilassar de Mar i es va quedar sense poder fer bo el triomf aconseguit la setmana passada a casa contra l'Europa (1-0) i que va servir per posar punt final a una ratxa de set partits sense guanyar.

Els d'Àxel Vizuete van deixar passar una bona ocasió per superar un rival directe en la lluita per la permanència. Els de casa en van fer prou amb un solitari gol de Camacho a les primeres de canvi (5') per adjudicar-se els tres punts i sumar així una victòria de vital importància per allunyar-se de la part baixa de la taula classificatòria.

Tot i la derrota, els fronterers són catorzens amb 24 punts, quatre més que el Castelldefels (20), divuitè i primer equip en posicions de descens.

El Vilassar de Mar va saber treure petroli d'una de les poques ocasions que va tenir en la matinal d'ahir, aprofitant una espectacular centrada de Pau per banda esquerra que Roberto Camacho va enviar al fons de la porteria de Toni Montero amb una gran rematada de cap.

La Jonquera va tenir les seves ocasions per empatar, a través de Juanpi primer, i Marc Vilà més tard, que va entrar a les acaballes del partit per Calvo. No obstant, a La Jonquera li va «costar trobar la porteria» local, tal i com admetia a la conclusió del partit, el tècnic fronterer, Àxel Vizuete.

Amb aquesta derrota, La Jonquera encadena una ratxa de 5 punts de 29 possibles en les darreres nou jornades de lliga. I tot plegat, abans del derbi d'aquest proper cap de setmana a casa contra el Figueres, en un partit que es preveu d'alt voltatge. Sobre aquest partit, Vizuete, admet que «tothom té moltes ganes de jugar el derbi».