El Palamós s'endú una victòria necessària en un partit d'infart

Afortunadament per a l'espectacle, l'àrbitre va fer bé a no suspendre el partit perquè els aficionats del Palamós-Costa Brava van xalar de valent amb set gols, a més, el millor d'ells va ser el darrer, a manca de cinc minuts per acabar el matx gràcies a un magistral gol de falta d'Àlex Cano. Segona part d'autèntic festival golejador a l'estadi palamosí per fer passar la fred als aficionats locals, que, tot i l'adversa meteorologia, s'ho van passar d'allò més bé en un matx ple d'alternatives i patiment final.

Els de Mármol, que portaven cinc partits sense guanyar, es van retrobar amb el triomf en un matx no apte per a cardíacs, els locals van demostrar una bona capacitat de reacció perquè van sobreposar-se a dos cops durs del Cerdanyola.

Als 3 minuts de partit el Palamós va disposar de la primera ocasió, una centrada des del costat esquerre d'Agi va ser rematada al pal esquerre de Del Río per Marc Bonaventura. El davanter africà Agi també va disposar d'una bona oportunitat però el seu xut va marxar als núvols. En canvi, en la primera aproximació perillosa dels visitants, els de Toni Carrillo es van avançar en el marcador. Un penal de Sergio Garcia a Collado va acabar amb el gol del visitant Jota al minut 19. Lluny d'abaixar els braços, els de Mármol van prémer l'accelerador i fruit d'això va arribar l'empat a un abans del descans. L'autor del penal, Sergio García, va esmenar l'errada i en una de les seves incursions a l'atac va fer l'empat.

A la segona part el partit es va tornar boig amb un munt de gols i amb alternatives constants que feien del tot incert el resultat final. La remuntada dels locals va ser una realitat gràcies al nou davanter dels groc-i-blaus, l'ex-Figueres Marc Bonaventura, que amb un doblet en cinc minuts va situar un esperançador 3 a 1 a l'electrònic. Però, aquell que es fregava les mans per la remuntada i pel 3 a 1 anava ben equivocat perquè el Cerdanyola amb gols de Mario (min.62) i Víctor Duran (min.81) va deixar glaçada la parròquia palamosina.

Aleshores, però, va arribar l'acció clau del partit, una falta de l'autor del 3 a 3, Víctor Duran, sobre Medina a la frontal de l'àrea va acabar amb l'expulsió del jugador del Cerdanyola. Àlex Cano va agafar la responsabilitat de picar la falta i el nou davanter del degà va enviar l'esfèrica a l'escaire dret de Del Río, cosa que va desfermar l'eufòria entre els aficionats palamosins (min. 85). Tres punts per seguir somiant amb la quarta plaça, però sobretot per agafar distàncies amb el descens.

El proper cap de setmana, l'equip dirigit per Joan Mármol visita el complicat camp de la Montanyesa.