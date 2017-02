Andrés Iniesta comença a entrenar-se amb el grup

El migcampista del Barcelona Andrés Iniesta ultima la seva posada a punt després de lesionar-se a Anoeta al soli de la cama esquerra, i ahir ja va començar a entrenar-se amb els seus companys. La presència del capità sobre la gespa de la Ciutat Esportiva va ser la gran notícia d'una sessió que ha estat presidida pel bon ambient, propiciat per la victòria de dimecres al Calderón (1-2), en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Un altre dels protagonistes de la jornada va ser el defensa Gerard Piqué, que va rebre la felicitació de tots els seus companys pel seu 30è aniversari.

L'entrenament, en el qual els jugadors que van ser titulars contra l'Atlètic de Madrid van fer treball de recuperació, també va comptat amb els futbolistes del Barça B Rafa Mújica, Marlon Santos i Carles Aleñà. L'equip continuarà preparant la visita de l'Athletic Club (dissabte, 16.15 hores) amb un últim entrenament previst per a avui al matí. El possible retorn d'Iniesta seria la gran novetat per al duel contra els bascos. Qui també hi serà segur serà Neymar de Silva, que ha estat sancionat per al partit de tornada contra l'Atlètic i, per tant, no necessitarà descans. Del bàndol matalasser, el capità Gabi també va veure la tercera targeta groga a la Copa i per tant no podrà ser al Camp Nou la setmana que ve en el partit de tornada de les semifinals. Paral·lelament, des de Bilbao, els jugadors de l'Athletic s'han conjurat aquesta setmana per trencar d'una vegada per totes l'estadística que diu que la gran majoria de la plantilla no ha guanyat mai al Camp Nou. «Som un equip incòmode per al Barça i volem guanyar allà», deia ahir Mikel Sanjosé.

Mentrestant, Sergio Busquets continua recuperant-se de la seva lesió. El migcampista de Badia del Vallès encara en té per a uns dies i no se l'espera, en principi, fins d'aquí a una setmana. La intenció del club és que estigui a punt per a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions al Parc dels Prínceps contra el PSG.



Ronaldinho, nou ambaixador

D'altra banda, el Barça va anunciar ahir que Ronaldinho serà el nou ambaixador i representant del Club en diferents actes i esdeveniments durant els propers anys. A més, Ronaldinho també formarà part del projecte Legends, l'equip d'exjugadors que, mitjançant els partits arreu del món, contribueix a la tasca de globalització de la marca Barça i els seus valors, i participarà en clínics, sessions d'entrenament i actes institucionals, entre altres esdeveniments organitzats pel club. El FC Barcelona i les acadèmies de futbol de Ronaldinho buscaran, a través de la FCBEscola, diferents vies de col·laboració tant pel que fa a la marca com a possibles associacions amb aquesta. El brasiler també participarà en inauguracions i clausures d'algunes escoles i prendrà part en activitats en què compartirà la seva experiència en xerrades formatives. Ronaldinho també participarà en activitats de la Fundació amb actes amb l'UNICEF. El projecte Masia 360 serà un altre dels projectes en què l'exjugador estarà present i participarà en la formació i coaching dels esportistes adherits.