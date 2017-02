Una experiència inoblidable després de tres dies de bàsquet formatiu d'alt nivell

La pista d'escalfamanent del Pavelló Municipal de Fontajau va acollir el partit del Citylift GEiEG Uni Girona infantil davant el Gran Canària en la lluita pel tercer i quart lloc d'aquesta primera edició de la Minicopa. En un ambient espectacular que va deixar l'espai destinat al públic saturat i moltes persones dretes va donar inici el partit entre gironines i canàries.

L'equip dirigit per Eloy Acedo va demostrar des de l'inici que els nervis del dia anterior ja havien marxat i això va permetre a les gironines dominar els primers minuts de joc, però el Gran Canària va entrar de mica en mica al partit. Del 14-10 del primer quart es va passar al 16-29 a la mitja part. Un resultat que demostrava les dificultats del Citylift GEiEG Uni Girona per atacar la zona defensiva plantejada per les canàries.

Un parcial que va trencar definitivament el partit, i més quan a la represa el Gran Canària va aconseguir un 2-13 que sentenciava definitivament el marcador a favor del conjunt groc. Les gironines, però, van poder augmentar l'encert ofensiu i maquillar el resultat, que finalment va ser de 28-59. Tot i la derrota, el tècnic gironí Eloy Acedo afirma que «hem fet el que hem pogut i estem satisfets. Ens ha costat perquè la resta d'equips de la fase final eren molt físics i no estem acostumats a jugar contra zona, però hem disputat cinc partits, que era el que buscàvem».

Pel que fa a la càrrega de les jugadores, Acedo afirma que «sí que porten una càrrega considerable després de cinc partits en tres dies, però aquesta setmana entrenarem igual perquè el cap de setmana tornem a tenir partit de lliga». Les jugadores gironines també valoren aquesta experiència de forma molt positiva. «Ha estat una gran experiència i m'ha agradat molt participar-hi perquè hem fet noves amigues», assegurava la jugadora gironina Laia Soler.

La satisfacció de l'equip d'Eloy Acedo era màxima tot i la quarta posició: «Estem molt contentes amb aquesta quarta posició, no pensàvem arribar fins aquí. Hem fet el que hem pogut», explica Paula Huguet.

«Em quedo amb el treball fet a pista amb ganes i tots els partits han estat molt ajustats», assegura Aina Corominas. «La Minicopa és una experiència que no oblidarem mai», diu Berta Serra.