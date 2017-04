Alba Berlín i Sokol Pisek jugaran avui la final del Costa Brava Girona Basket

Dos debutants en el Girona Costa Brava Bàsquet, el conjunt alemany de l´Alba Belín i els txecs del Sokol Pisek, jugaran avui a les 13 h la final de la quarta edició del torneig gironí en la categoria sots-16. Els berlinesos varen guanyar en semifinals els seus veïns de l´Ulm per un resultat final de 67-91, deixant fins a cert punt clara la superioritat dels finalistes.

El Sokol Pisek, que s´ha esta entrenant a Girona des de dilluns, aprofitant la seva estada pel torneig, es va imposar al TusLi per 76-63 , en unes semifinals de marcat color alemany, ja que com es pot comprovar hi va haver-hi tres equips teutons.

En aquesta segona semifinal, el Sokol va obrir un forat de vint punts durant una estona de partit, però la reacció del TusLi va posar certa emoció fins a l´últim quart.

Vistes les dues actuacions de semifinals, tot fa pensar que el partit d´avui entre txecs i alemanys pot tenir un alt valor qualitatiu, amb dos bons planters del bàsquet europeu.

La jornada d´avui s´obrirà a les nou del matí a Palau-sacosta amb el partit que decidirà el cinquè i sisè lloc i que enfrontarà el conjunt holandès del Harlem Lakers amb el Valladolid. Tot seguit l´Ulm i els Tusli jugaran la final de consolació a tres quarts d´onze del matí, abans de la disputa del concurs de triples que disputaran dos jugadors de cadascun de tots els equips participants.

També en les seus de Fontajau i Sant Gregori hi haurà partits matinals de classificació final del torneig.

En la categoria infantil masculí, Valladolid i CBA Amsterdam disputaran la final després de superar en la ronda prèvia l´Iberostar Canari i el Sokol Pisek, respectivament. En la semifinal espanyola, el partit va ser extremadament competit, com ho demostra el marcador final de només 12 punts de diferència 81-93. En l´altra semifinal de caire internacional i també d´altíssim nivell anotador, la CBA d´Amsterdam va acabar anotant 85 punts, pels 69 del conjunt txec del Sokol Pisek, una de les novetats destacades del torneig d´enguany.

La representació gironina en aquesta categoria, anava a càrrec del CESET, que avui jugarà a Montfalgars a partir de les 11 del matí, contra el conjunt libanès del Hoops.

Ulm-Arvidas Sabonis en Mini

La final a la categoria Mini Masculí la disputaran avui a les 13.00 al pavelló de Salt els equips de l´Ulm alemany i l´Arvidas Sabonis lituà.

Els alemanys es varen imposar a la semifinal a la a una de les revelacions del torneig, la Salle Maó, a qui varen derrotar per 69-48, ­després que els illencs donessin molta guerra en la major part del partit, tal com han estat fent al llarg dels dos primers dies de competició.

Per la seva banda, l´Ulm no va tenir tanta resistència per part de l´UCAM Múrcia, un dels debutants al Costa Brava Girona Bàsquet, que va claudicar amb un marcador de 92-39. Totes les categories, tant masculines com femenines escolliran avui els millors jugadors de cada edat, en relació amb les actuacions fetes en aquestes tres jornades de competició, convertida en fraternitat i intercanvi de cultures basquetbolístiques en les moltes hores passades pels jugadors fora de la pista.