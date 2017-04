El Barça s'agafa a l'esperança

El Barcelona perseguirà aquest vespre contra el Juventus repetir pràcticament la gesta europea signada contra el París Saint-Germain en l'anterior eliminatòria, en un nou pas més enllà de l'equip de Luis Enrique, que ara necessita equilibrar el 3-0 de l'anada de quarts de final per seguir viu a Europa. Els blaugranes es miraran en el mirall del partit de l'últim 8 de març, quan van ser capaços de remuntar un 4-0 advers aconseguint un històric 6-1, cosa fins ara mai vista als llibres de futbol.



Aquell resultat, més que un punt d'inflexió, va suposar la demostració del caràcter ciclotímic de l'equip. Capaç de marcar mitja dotzena de gols al PSG i capgirar una situació impossible, i posteriorment caure a Riazor (2-1) o a Màlaga (2-0) amb dues actuacions difícilment explicables.



Aquest Barcelona, capaç del millor i del pitjor, que esgota els últims mesos amb Luis Enrique a la banqueta s'ho juga tot aquesta setmana. L'eliminatòria de quarts de final contra el Juventus, en Lliga de Campions, i el partit al Bernabéu de diumenge que ve en el campionat espanyol, que segurament marcaran el futur dels blaugranes.



En el tot o res, el principal dubte radica en el dibuix pel qual apostarà Luis Enrique, que ha estat capaç de reinventar el seu equip amb un esquema 3-4-3 per seguir creient, quan tot es va posar molt complicat als blaugranes. Per al partit d'avui, el Barcelona recupera una de les peces bàsiques, Sergio Busquets, absent en l'anada per acumulació d'amonestacions; i llevat dels lesionats Aleix Vidal i Rafinha Alcántara, Luis Enrique tindrà la resta de la plantilla disponible, després de la recuperació de Javier Mascherano, Arda Turan i Jérémy Mathieu.



El principal dubte és com omplir el dibuix que s'endevina en 3-4-3. El porter (Ter Stegen), els tres de darrere (Mascherano, Piqué, Umtiti), el migcampista (Busquets) i els tres davanters (Messi, Suárez, Neymar) semblen clars. Així que els tres futbolistes que queden determinaran la profunditat de l'equip. Luis Enrique podria comptar amb dos carrilers per donar-li amplitud per les bandes (Sergi Roberto i Alba) o només a Sergi Roberto, prescindir d'Alba, i situar a la medul·lar a Iniesta i Rakitic.



En qualsevol cas, el Camp Nou espera viure una gran nit i el Barça s'acollirà al seu imponent recorregut aquesta temporada a casa per creure en una nova remuntada. I és que en els quatre partits disputats aquest curs europeu, els catalans han aclaparat el Celtic de Glasgow (7-0), el Manchester City (4-0), el Borussia Moenchengladbach (4-0) i el PSG (6-1). Total 21 gols a favor i un en contra (5,25 gols per partit anotats i 0,25 encaixats). Amb qualsevol d'aquests resultats en tindria prou.



El Juventus, mentretant, viatja a Barcelona amb l'objectiu de defensar el sòlid 3-0 aconseguit en l'anada. Els torinesos es van entrenar ahir a la seva ciutat esportiva, en un ambient relaxat i sortiran per a Barcelona amb la presència del davanter argentí Paulo Dybala, que s'havia retirat tocat del duel de la lliga de dissabte contra el Pescara. Dybala, autor de dos gols en l'anada, es va entrenar regularment en els últims dos dies, per la qual cosa estarà a disposició de l'entrenador Massimiliano Allegri en el partit disputat al Camp Nou.



El Juventus viatja també sabedor que sempre ha passat ronda quan va guanyar 3-0 l'anada d'una eliminatòria europea; i s'encomanarà a la seva solidesa defensiva per deixar fora a un Barcelona que segueix espantant, ja que es té en ment la remuntada en vuitens contra el París Saint Germain.



Allegri va declarar diverses vegades, després del duel d'anada, que el seu equip, a més de defensar-se amb concentració, haurà de marcar un gol per obligar el Barcelona a marcar-ne cinc per passar de ronda.



Pel que fa a l'onze, el tècnic italià confirmarà la línia defensiva que va disputar l'anada, amb Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini de centrals i Álex Sandro i Dani Alves que actuaran en els dos laterals, per davant del porter Gianluigi Buffon. Els cinc futbolistes citats van descansar en l'últim partit de la lliga contra el Pescara, com també ho va fer l'alemany Sami Khedira, que formarà el doble pivot al centre del camp amb el bosnià Miralem Pjanic.



A la davantera, Allegri alinearà el colombià Juan Guillermo Cuadrado i el croat Mario Mandzukic a la posició d'extrems, amb l'exjugador de l'Atlètic Madrid que es llueix per unes prestacions de gran esforç, en sumar-se constantment als laterals en fase de no possessió. Aquest vespre (20.45) també es jugarà el duel entre el Mònaco i el Borussia Dortmund, amb un avantatge pels del Principat gràcies al 2-3 de l'anada, en el polèmic partit que va estar marcat per l'explosió que va ferir Marc Bartra.