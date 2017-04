La Marató d'Empúries recordarà l'arribada de la flama olímpica del 1992

La nova edició de la Marató d'Empúries, que se celebrarà el diumenge 30 d'abril, recordarà l'arribada de la flama olímpica pels jocs de Barcelona fa vint-i-cinc anys. El 13 de juny 1922 la flama va desembarcar a Empúries abans de fer un recorregut amb rellevistes a peu fins a arribar a Barcelona. Per recordar-ho, en l'edició d'aquest any de la Marató d'Empúries el recorregut previ dels participants pel mig de la ciutat antiga serà encapçalat per un atleta que portarà la mateixa torxa que es va utilitzar fa vint-cinc anys.

La Marató d'Empúries es va presentar ahir al Museu Arqueològic de Catalunya a Empúries i arriba a la seva catorzena edició mantenint les mateixes tres curses: marató, mitja marató, que serà el Campionat de Catalunya, i la popular de 10 quilòmetres. Es calcula que, entre les tres curses, hi haurà al voltant de 1.700 corredors.