La via ràpida cap a la final de lliga

Dissabte a la nit, després de la clara victòria de l'Spar Citylift Girona sobre l'Araski en el primer partit del play-off de semifinals de la lliga (80-51), el pavelló de Fontajau es va buidar de manera ràpida. Satisfet del que havien vist, els aficionats gironins varen desfilar cap a casa després d'aplaudir unes jugadores a qui tothom veu jugant la final. Els aficionats de l'Araski, en canvi, es varen quedar uns minuts més al pavelló gironí. Tot i la clara derrota per trenta punts de diferència varen fer el seu habitual gest de saltar abraçats d'esquena a la pista per, després, acabar cantant «dissabte vinent tornem a venir, dissabte vinent tornem a venir...». Però, per convertir en realitat el càntic dels seus seguidors, l'Araski hauria de derrotar avui l'Uni en el segon partit de la sèrie a Vitòria (21.00, Teledeporte).

El precedent de dissabte a Fontajau i el retorn d'Ibekwe, absent en el primer partir per unes molèsties al turmell, conviden a pensar que avui l'Uni es classificarà per a la seva tercera final de lliga consecutiva. Però l'Araski, amb l'ajuda de l'ambient de Mendizorrotza, on hi haurà més de dos mil aficionats, en una de les ciutats amb més tradició de bàsquet de l'estat, ho intentarà evitar. «El vídeo de dissabte ens ha de servir per veure que si volem guanyar ens hem de multiplicar en defensar i estar valents a davant. En el primer partit ens va faltar aquesta valentia», explica l'entrenadora basca Madelén Urieta.

El domini interior, amb una contundent Coulibaly ben ajudada per Peters i Spanou, i l'encert de Noemí Jordana amb els seus set triples van deixar sense capacitat de resposta a l'Araski dissabte. L'equip basc és inferior prop de cistella, sobretot d'ençà que va perdre per lesió la nord-americana, Roundtree. Així, en atac, el principal argument de l'equip de Vitòria són els 1x1 de Roselis Silva, una base veneçolana, per acabar tirant ella mateixa o obrint a fora per buscar els tirs alliberats de Liñeira i, sobretot, de Marta Tudanca. «Hem de ser capaços d'oblidar el partit de dissabte per molt bé anés, les sensacions són positives, però és un play-off i només anem 1-0 i no s'ha de pensar en res més enllà d'això», explicava ahir Èric Surís abans de marxar cap a Vitòria amb una expedició on hi continua faltant Alminaite, però on sí que hi ha Ify Ibekwe que sembla haver deixat enrere les molèsties en turmell que la van fer ser baixa dissabte. Rosó Buch també està millor, en el primer partit va jugar amb el peu inflat, i Haley Peters porta més d'entrenaments un cop es va haver recuperat d'un procés víric de principi de la setmana. Tot plegat, sobretot el retorn d'Ibekwe, augmenten més la diferència entre la capacitat física de l'Uni i la de l'Araski. Si, a sobre, li tornen a entrar els tirs a Jordana, Urieta ja pot anar demanant valentia a les seves jugadores.