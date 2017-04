El Peralada i l'Olot es posen a prova a un mes d'atacar la fase d'ascens

Aquesta tarda, a Peralada, es disputarà un partit que podria decantar el campionat de lliga de Tercera Divisió (17 h). L'Olot disposa del primer match-ball per assegurar-se el títol i jugar-se l'ascens a Segona Divisió B a una sola eliminatòria. Serà un partit intens i amb moltes coses en joc i els peraladencs no volen que les opcions de guanyar la lliga se li escapin avui mateix.



L'Olot ho té de cara, ja que té sis punts de marge respecte als xampanyers a falta de dotze per disputar-se. L'equip de Ramon Maria Calderé arriba en bona forma al tram final de competició i per al partit d'avui Kike Sánchez, per problemes de pubàlgia, no estarà a disposició de Calderé, que aquesta tarda podria cantar el seu setè campionat de Tercera. «Sortirem com sempre a guanyar el partit, però al davant tenim un equip que ja ens va donar una lliçó tàcticament a la primera volta. Afrontem el partit amb normalitat i tranquil·litat, per aprofitar aquesta oportunitat», recalcava el tècnic dels garrotxins.



Per fer-ho, l'Olot ha de guanyar el partit i encadenar una nova victòria consecutiva, quan encara quedarien tres jornades per al final. El títol també donaria més tranquil·litat i temps per preparar una primera eliminatòria que podria ser única per pujar i que, en cas de fallar, dona dret a repesca.



Confia l'Olot a coronar-se però els peraladencs lluitaran per seguir immersos en la lluita pel campionat. Han de guanyar sí o sí per seguir tenint opcions de guanyar la lliga i, a més a més, una victòria els asseguraria gairebé definitivament la segona plaça. L'entrenador del Peralada, que no podrà comptar amb Nacho Ruiz, Konaré i Alonso, assegura que «és la nostra última carta i anirem a totes. Els hem d'exigir el màxim».