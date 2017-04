Victòria de prestigi del Bordils amb un gol a l'últim segon de Pep Reixach

Podia semblar que, amb la salvació ja assegurada, el Bordils es deixaria anar al tram final de lliga. Res més lluny de la realitat. Ahir visitava el blanc-i-verd el Palma del Río, segon classificat i encara amb opcions de guanyar la lliga. Els gironins, però, van fer un partit molt seriós i molt valent, fins al punt de guanyar el duel amb un gol de Francesc Reixach a l'últim segon del partit.



Aquesta vegada la sort va estar del costat dels homes de Pau Campos, que van jugar de tu a tu davant un dels millors equips de la categoria i la moneda va acabar sortint cara. El partit va ser molt igualat en línies generals, tot i que els visitants van anar per davant al marcador en molts minuts del duel. No obstant, no aconseguien marxar de la pressió dels bordilencs, que a cinc minuts del final perdien per tres gols. Aleshores va aparèixer l'orgull final dels gironins, que van aixecar el partit fins que Pep Reixach, just sobre la botzina final, va marcar un gran gol des del córner per desfermar l'èxit al blanc-i-verd.



La derrota del Palma del Río va fer que el Teucro, que va empatar amb el Barça (26-26), pugés matemàticament a la lliga Asobal.