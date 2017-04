Nadal: 'El meu objectiu és mantenir un nivell alt, sense lesions'

Rafael Nadal, que aquesta setmana defensarà el títol al Barcelona Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó després de guanyar el seu desè títol a Montecarlo, ha explicat avui que el seu objectiu és "mantenir un nivell alt, sense lesions" d'aquí al que resta de temporada.

"A partir d'aquí, hi hauran dies millors i pitjors, però necessito estar sa, és vital. Sense això no hi ha res positiu", ha manifestat en arribar a Barcelona.

El mallorquí ha assistit avui, al costat de Marc López, amb el qual va guanyar l'or de dobles en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, a una sessió fotogràfica commemorativa del 25è aniversari de Barcelona'92, en la qual també ha participat Antonio Rebollo, l'arquer que va encendre el peveter en la inauguració de l'esdeveniment.

La seva visita l'Estadi Lluís Companys ha estat el primer acte de Nadal previst per avui a la capital catalana, on aquesta setmana intentarà conquistar el seu desè Godó.

"He fet un gran inici de temporada, he tingut opcions per guanyar en tot els tornejos que he disputat i ara arribo a Barcelona després de guanyar a Montecarlo; estic on volia estar", ha subratllat després en roda de premsa.

Al Principat, va escombrar en el final al seu compatriota Albert Ramos (6-1 i 6-3), en un partit gairebé perfecte. "Marge de millora sempre n'hi ha, perquè sinó això seria molt avorrit, però ahir ho vaig fer gairebé tot bé: vaig copejar bé la dreta i el revés, pujava a la xarxa, em vaig moure bé i vaig treure millor de l'habitual", ha destacat.

Ara, intentarà mantenir "aquest nivell d'exigència física i mental" a Barcelona i després estendre-la a Madrid i Roma, els tornejos previs a Roland Garros.

Rafa Nadal entrenarà aquesta tarda en les pistes del RCT Barcelona-1899, però sol per "tocar una estoneta la pilota i deixar anar el cos", ha precisat.

Serà demà quan prepari, seriosament, la seva estrena en el Godó 2017, que es produirà, dimecres que ve, amb el guanyador del partit entre l'argentí Renzo Olivera i el brasiler Rogerio Dutra Silva.

En l'obert barceloní, defensarà el títol davant alguns dels millors especialistes d'aquesta superfície i també amb el número u del món, l'escocès Andy Murray.

Murray, falto de competició després de caure en el seu debut a Indian Wells i en vuitens de final de l'obert monegasc, ha decidit jugar el Godó cinc anys després de la seva última participació.

"En les últimes hores, els quadres dels tornejos acostumen a empitjorar i aquest, en canvi, ha millorat. El torneig ha guanyat, a última hora, a dos jugadors de gran nivell, com Murray i (Alexander) Zvérev, i ha perdut un com (Kei) Nishikori", ha valorat.

Finalment, Rafa Nadal ha valorat la derrota del seu Reial Madrid davant el Barcelona (2-3), un 'clàssic' del que ha de parlar pràcticament cada any en el Godó, cosa de la qual diu estar "acostumat".

"El 'clàssic' va ser un partit molt emocionant en el qual va poder passar qualsevol cosa. Crec que el Barça va poder guanyar el partit abans i el Madrid el va poder guanyar al final. Amb un empat, la Lliga estava pràcticament sentenciada i així la Lliga està ara més emocionant per als espectadors", ha conclòs.