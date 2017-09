Mármol recupera la pau i la tranquil·litat a La Jonquera

L'exentrenador del Palamós, Joan Mármol, ha viscut un estiu intens i mogut. Ha passat del somni i el repte de poder fer el salt a una banqueta de la Segona Divisió B a dirigir a un equip a Primera Catalana. Mármol es va trobar amb un desgavell total a nivell institucional a les files del Gavà que el van obligar a presentar la dimissió. Ara, dues categories per sota, ha recuperat la tranquil·litat en un club més modest com és La Jonquera.

Pocs dies després de la seva precipitada sortida del Gavà, el tècnic palamosí va trobar ràpidament un nou destí a una banqueta gironina. Mármol va debutar el cap de setmana passat com a entrenador de La Jonquera, i el debut no va poder ser millor perquè els jonquerencs es van estrenar amb una victòria al camp del Júpiter (0-1).

Després de valorar diverses ofertes de clubs de la Segona Divisió B, Mármol es va decantar per la del Gavà. Poc s'imaginava el nou entrenador dels fronterers que hi viuria un autèntic calvari, primer amb la notificació del descens administratiu a Tercera Divisió, un reguitzell d'incompliments de compromisos per part del club i de despropòsits en la seva gestió. Després dels dos primers partits de lliga, va decidir dimitir. «La vida està plena de decisions i al final vam escollir el Gavà pel potencial que tenia, però malauradament no va ser l'encertada», va dir.