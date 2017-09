El Llagostera té prohibit deixar passar el primer triomf a casa

Els dos únics partits que el Llagostera ha jugat a casa aquesta temporada no són de bon record per als interessos dels gironins. Després de les derrotes contra Alcoià i Ebre, els llagosterencs volen trobar aquest matí (11 h) contra el Formentera el mateix futbol i resultat que els ha acompanyat a domicili, on han aconseguit sumar els tres punts al camp del Cornellà i un valuós empat a la Ciutat Esportiva de Vila-real.

«Sabem quins són els errors que hem comès en els dos primers partits que hem disputat a casa, estem molt mentalitzats per corregir-los i per sumar la primera victòria al nostre camp», indicava l'entrenador del Llagostera, Òscar Álvarez, que recupera per al partit Raül Fuster i Leo Ramírez, sancionats la setmana passada, i Facundo Guichón, que ha resolt els problemes burocràtics i podrà tornar a ser alineat. Amb aquestes novetats, Álvarez té gairebé tota la plantilla disponible per jugar contra els balears, cosa que «és un mal de cap per a mi, perquè tots els futbolistes estan entrenant molt bé».

Una de les característiques diferents que envolten el partit és l'horari, poc habitual en el futbol. El duel començarà a les 11 del matí, una hora abans del que és habitual en les jornades matinals. Per al tècnic llagosterenc no és un inconvenient, ja que «cada dia entrenem a aquella hora i ja tenim aquest ritme, no crec que ens afecti».

Amb quatre punts sumats de dotze possibles, el Llagostera no vol deixar-ne escapar més a casa i per fer-ho haurà de superar un Formentera que gairebé ha calcat els registres dels gironins. Ha perdut els dos partits a casa i ha guanyat un enfrontament i n'ha empatat un altre a domicili. «Els va costar formar la plantilla però han aconseguit ser molt competitius i reunir gent amb experiència», destaca Álvarez, d'un rival que compta amb exllagosterencs com el central San José i l'extrem Nando Quesada.

Podria jugar a favor dels interessos dels gironins que dimecres el Formentera juga partit de Copa del Rei contra el Logroñés. Si passen, els espera un Primera que jugui competició europea.