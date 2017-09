L'Spar Citylift Girona guanya la seva sisena Lliga Catalana

L'Uni Girona s'ha proclamat aquesta tarda a Reus, campió de la Lliga Catalana per sisena vegada en la seva història, després de guanyar el Cadí per vuit punts de diferència (63-71). La veterana pivot senegalesa de l'Uni, Astou Traoré amb dos triples pràcticament consecutius en els últims minuts de partit han resultat claus per decantar la victòria a favor de les de Fontajau.

Tot i arribar a la mitja part del partit perdent de dos (32-30), les gironines han sabut imposar la seva superioritat en el darrer compàs de l'últim quart quan entre Colhado i Traoré han obert un forat, amb una màxima de vuit punts (60-68) que les pirinenques ja no han pogut capgirar.

Astou Traoré amb 19 punts ha estat escollida MVP de la final.