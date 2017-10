El talent dels joves jugadors del Barça B posarà a prova la millora del Bordils

La victòria contra el Ciudad Real i el gran paper a la Copa contra el Guadalajara, tercer classificat de l'Asobal, han tret un punt de pressió a la situació del Bordils, però, en paraules del seu tècnic, Sergi Catarain, «no ha canviat res en el dia a dia ni en l'ambient dins de l'equip, perquè sempre havíem estat entrenant bé i amb molta motivació». El Bordils visitarà aquesta tarda la pista del Barça B (16.30) sense l'angoixa de veure's cuers amb zero punts, però sent conscients que «guanyar partits és molt complicat per tothom en aquesta lliga, el nivell és molt alt i només s'ha de veure com, aquesta setmana, tres equips de Plata han guanyat tres equips d'Asobal a la Copa. Això serà molt llarg, cap equip haurà baixat al gener i cap haurà baixat al febrer».

Avui, a la pista del Barça B tindrà les baixes de Karl Bogo, pendent de fer-se una ressonància magnètica després de lesionar-se contra el Ciudad Real, i de Marc Combis amb problemes a les cervicals; mentre que Ferran Pou jugarà amb el segon equip a Sant Esteve de Palautordera (Primera Nacional). «Sembla que el Barça no sigui tan dominador com fa unes temporades, perquè ha perdut jugadors però els joves que han pujat tenen molta qualitat; els que no són internacionals júniors ho són juvenils», explicava ahir Sergi Catarain sobre un Barça B que «abans tenia jugadors de 22 anys i ara els té de 18, 19 o 20 però de molt talent i que tenen molta velocitat en el joc d'atac tant amb pilota com sense».

El filial del Barça ocupa la sisena posició amb tres victòries i dues derrotes. En les dues últimes jornades ha superat el Sinfín (32-26) i el Cisne (23-24).