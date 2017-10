Viñales: "La cursa ha estat divertida però m'he emportat la pitjor part"

El gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercer al Gran Premi d'Austràlia de MotoGP ha afirmat que la carrera "ha estat molt divertida" però que potser s'ha emportat "la pitjor part en el toc amb Iannone ".

"Hem estat a un molt bon nivell i en les últimes voltes la veritat és que tenia alguna cosa més ja que he arribat molt ràpid a Valentino i a Zarco en només un sector, així que estic content. L'equip ha fet un gran treball, sobretot aquest matí perquè en aigua m'he sentit molt bé, semblava que se m'havia oblidat pilotar en aigua - ha bromejat Viñales-, però no, és que la moto ara funciona i és diferent ".

"Sí, per a mi sí que s'han acabat les opcions en el campionat. Marc crec que s'ha de prendre les dues carreres amb calma i que pot guanyar el campionat, ha demostrat que està a un gran nivell, així que a Malàisia tranquil·litat ia conservar punts", ha comentat.

No obstant això, Maverick Viñales s'ha plantejat ser subcampió com a objectiu. "Per descomptat que em motiva, el primer que he fet ha estat mirar on era Dovizioso i és un bon objectiu, cal seguir lluitant, molt millor segon que tercer".

I sobre la segona plaça del seu company d'equip, Valentino Rossi, Maverick Viñales ha assegurat que "ha estat en el lloc correcte, al final la cursa ha estat més lenta del previst, era el ritme que tocava i ha fet una gran carrera". "Ho ha lluitat i l'he vist des del darrere tancar a Zarco en totes les frenades".