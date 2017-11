Lloret i Palafrugell busquen oxigen en el primer derbi gironí de la temporada

L'OK Lliga és molt llarga i avui, tot just, s'obre la sisena jornada però equips com el Lloret Vila Esportiva i el Corredor Mató Palafrugell són conscients que qualsevol oportunitat per sumar els pot acostar una mica més a l'objectiu de la permanència. De moment, amb quatre punts, el Lloret està just per sobre del tall del descens i el Palafrugell, amb un punt menys i amb quatre derrotes consecutives després de la seva històrica victòria en el debut contra el Caldes, està just per sota seu. Aquests sí en posicions de descens. Els dos equips s'enfronten avui a Lloret (20.30) en el primer derbi gironí de la temporada i el veterà entrenador del Lloret, Manolo Barceló, relativitzava la importància dels punts: «La lliga és molt llarga, cada any més, i també cada any la lluita per no baixar és més complicada. Lloret i Palafrugell estem a la part baixa i, per desgràcia, no crec que tinguem l'encert ni la sort d'anar gaire més amunt fins al final de temporada. Això sí, el que guanyi avui tindrà una setmana una mica més tranquil·la. Però no serà res definitiu»

Barceló preveia ahir un partit de «tensió emocional i psicològica» i no creu que es vegi un partit especialment obert: «El rival intentarà buscar les seves opcions en les contres i nosaltres evitar-ho i intentar tenir una mica més de control sobre el partit».

Per la seva part, el tècnic del Corredor Mató Palafrugell, Xavi Garcia Balda, vol «afrontar el derbi amb una mica d'alegria, perquè estem a l'OK Lliga i que millor que jugar contra equips de prop de casa, que pugui venir molta gent a acompanyar-nos i juguem en un pavelló ple». «Serà un partit bonic i una festa de l'hoquei», va rematar Garcia Balda, que no va escatimar elogis per al Lloret i, en especial, per a Manolo Barceló: «El Lloret és un equip que es defensa molt bé, que té un grandíssim entrenador com és en Manolo, mentre que a nosaltres ens agrada molt l'atac. Haurem de compensar-ho bé i estar atents, perquè en un moment ells et claven el gol i tu quedes retratat».

El tècnic palafrugellenc assenyalava als dos porters, Ferran Serra pels locals i Lino Luzón pel seu equip, com una de les possibles claus del partit: «Són dos grans porters de l'OK Lliga i el que estigui més encertat pot acabar decidint».



El Citylift Girona, fins dimarts

El Girona no té partit aquest cap de setmana, perquè les diferents competicions europees han provocat que la major part de la jornada s'hagi passat a dimarts. Aquell dia, el Citylift Girona visitarà la pista del líder, el Barça Lassa (21.00), en un partit amb poc a perdre per part de l'equip de Ramon Benito. El Barça ha guanyat els cinc partits que ha jugat i porta un espectacular bagatge de 25 gols a favor i només 2 en contra.