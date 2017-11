La samarreta «republicana» d'Espanya

Un efecte òptic a la samarreta de la selecció espanyola de futbol per al Mundial de Rússia 2018 derivat de la combinació del color blau petroli sobre un fons vermell, que apareix com a morat en els mitjans audiovisuals, ha provocat polèmica per la seva semblança a la bandera republicana. La samarreta que utilitzarà la selecció espanyola al Mundial de Rússia 2018 va ser presentada ahir per la marca Adidas amb un disseny que rememora el de la utilitzada en el Mundial dels Estats Units 1994.