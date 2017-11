El VAR s'implantarà el curs que ve a Primera per evitar els gols fantasma

El sistema de videoarbitratge VAR per a la revisió de jugades polèmiques en l'esport s'implantarà en la Primera Divisió de futbol espanyol a partir de la temporada que ve (2018-19). Així ho va anunciar ahir Victoriano Sánchez Arminio, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), en un comunicat difós als àrbitres de la màxima categoria del futbol estatal. Encara queda per saber en quins casos s'aplicarà l'ajuda de la tecnologia per resoldre les jugades conflictives que es produeixin durant un partit.

Sánchez Arminio també va informar que pròximament s'iniciaran les proves exigides per la International Football Association Board (IFAB), associació encarregada de definir les regles del futbol, per a la implantació del sistema VAR.

La Lliga Santander se sumarà així a la Bundeslliga alemanya i la Sèrie A italiana dins de les grans competicions que utilitzen el VAR per ajudar els col·legiats a prendre la decisió encertada en decisions polèmiques. Els àrbitres de Primera Divisió van expressar a través d'una carta el seu «suport incondicional» a les decisions i a la gestió de Sánchez Arminio en el seu paper de president de la CTA.

El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, també va donar el vistiplau a aquest avanç tecnològic, que abans d'entrar en funcionament a la competició domèstica es provarà, aquesta mateixa temporada, a la Copa del Rei. Serà en la pròxima eliminatòria, de vuitens de final, que es disputarà al gener.