Eleven a 13 anys la condemna a Oscar Pistorius

La Justícia sud-africana ha elevat avui a 13 anys i cinc mesos la pena de presó imposada a l'atleta Oscar Pistorius per l'assassinat de la seva nòvia, la model Reeva Steenkamp, ??després que la Fiscalia apel·lés la condemna de 6 anys dictada anteriorment per considerar-la "escandalosament lleu ".

La Cort Suprema d'Apel·lacions, reunida a la ciutat de Bloemfontein, va considerar que hi havia raons "convincents" que els anteriors tribunals no havien tingut en compte. En la sentència, els membres de la cort van concordar amb la Fiscalia -que demanava la pena màxima prevista per al delicte d'assassinat, 15 anys- en què l'anterior condemna era "inapropiada", segons ha informat avui el jutge Legoabe Willie Seriti.

segona apel·lació

Aquesta era la segona vegada que el Ministeri Públic recorria la condemna imposada contra Pistorius, després d'haver fet amb la sentència original del cas, que el va condemnar a l'octubre de 2014 a 5 anys de presó per un delicte d'homicidi en considerar que no va tenir intenció de acabar amb la vida de la víctima.

Després del recurs de la Fiscalia, el TSA va anul·lar el desembre de 2015 la condemna per homicidi i va declarar a Pistorius culpable d'assassinat, en concloure que va tenir intenció de matar la persona que es trobava al lavabo, independentment que pensés que era Steenkamp o un intrús.

El cas va tornar al Tribunal Superior de Pretòria al juliol de l'any passat, quan la jutgessa del cas, Thokozile masipa, va dictar una pena de 6 anys de presó per assassinat, en considerar que existien circumstàncies atenuants.

La sentència de la magistrada no va deixar satisfeta a la Fiscalia, que la va qualificar d ' "extremadament indulgent" ja que demanava una pena mínima de 15 anys, tal com contempla la llei sud-africana per als delictes d'assassinat. Entre els arguments presentats per l'acusació es va expressar que Pistorius no va donar mai una raó convincent per aclarir per què va disparar quatre vegades i que era un individu entrenat, no vulnerable. També es va posar en dubte que sentís veritable remordiment.

L'atleta va néixer amb un problema genètic que va portar als seus pares a decidir amputar-li les dues cames per sota dels genolls quan tenia 11 mesos, i va aconseguir el cim de l'atletisme mundial corrent sobre dues pròtesis de carboni.

L'esportista es va convertir en el primer atleta amb les dues cames amputades a competir en uns Jocs Olímpics per a persones no discapacitades, els de Londres el 2012, i s'havia erigit en una icona de coratge i superació a través de l'esport. L'assassinat de la seva nòvia el va fer caure en desgràcia i va posar fi a la seva carrera.