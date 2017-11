Pitu dona el triomf al Llagostera

El Llagostera va aconseguir ahir migdia tres punts necessaris, al camp de l´Atlètic Balears, per la lluita per la permanència. Un solitari gol al minut 28 de falta directe de Pitu, que va col·locar la pilota per l´escaire, va donar la victòria al conjunt entrenat per Óscar Álvarez després de cinc partits sense conéixer el triomf.

Va ser un partit que va començar molt tranquil, sense gaires ocasions de gol per a cap dels dos equips. Només dues ocasions sense perill per part del conjunt mallorquí. Però tot va canviar al minut 28, quan Pitu, amb cama esquerra, va xutar una falta imparable a l´escaire de la porteria local. El migcampista gironí marcava el seu segon gol aquesta temporada.

Amb el gol, el conjunt local es va posar les piles i va voler aproximar-se a la porteria de Marcos a partir del seu home més perillós, Fullana, que al minut 31 va rematar una centrada que va aturar molt bé el porter visitant.

Després seria el torn del Llagostera, que tindria dues ocasions per marcar. La primera, amb un xut llunyà de Guichón al minut 34, i la segona, molt clara, un minut més tard, quan el porter Carl va treure de la mateixa línia una ocasió de Gabarre.

Així, s´arribaria amb el 0 a 1 al descans i els visitants semblaven molt concentrats, però als 10 minuts de la represa el conjunt d´Óscar Álvarez es va quedar amb 10 jugadors pel l´expulsió de Raúl Fuser per doble amonestació. Dues targetes que va veure de forma consecutiva. La primera, per una falta, i la segona, per protestar.

Amb l´expulsió de Fuster els mallorquins van fer una passa endavant per mirar d´empatar el partit, i van tenir diverses ocasions de gol, alguna força clara, però el gol se li resistia al conjunt blanc-i-blau.

Mentrestant, els blaugrana estavan tancats a darrere mirant de sortir a la contra per sentenciar el partit, i en una d´aquestes jugades ho va estar a punt de fer Leo. Era el minut 85 quan el jugador canari es va plantar sol davant el porter Carl, que va aguantar molt bé la jugada i va aconseguir parar el xut.

El porter alemany també seria protagonista en pujar, en temps de descompte, a rematar una jugada a pilota aturada, però la rematada del porter va sortir fora. L´última dels mallorquins, al minut 94, la va parar amb seguretat Marcos.

Òscar Álvarez, que també va acabar expulsat i no podrà seure a la banqueta en el pròxim partit a casa davant l´Atlètic Saguntí (dissabte,16 h), va destacar l´esforç del seus jugadors. Sobretot, el nivell futbolístic que van tenir en la primera part. I en la segona va remarcar que van estar molt bé defensivament i van saber aguantar el marcador quan van quedar amb 10 jugadors.

Al final, 0 a 1 al marcador. Un resultat que dona aire al Llagostera, que se situa a només un punt de la permanència. Un lloc que ocupen ara els balears, que encara no han guanyat a Son Malferit aquesta temporada i amb el d´ahir fa sis partits que no coneixen la victòria.